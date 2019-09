Luego de mantenerse alejado de la farándula peruana, el torero español y padre del hijo de Sheyla Rojas, Antonio Pavón, tuvo duros calificativos contra Magaly Medina.

En una entrevista al diario Ojo, Pavón aseguró- desde España- que la conductora de espectáculos ya no es parte de su vida y, la amistad que sostuvieron en algún momento y que se vio evidenciada con su presencia en el matrimonio de Medina, ya no existe.

“Nadie entiende la posición de Magaly, ni mi familia, ni mis amigos, ni nadie. Yo nunca traicioné a Magaly, nunca hablé mal de Magaly hasta que ella me atacó injustamente", comentó.

El extranjero aseguró que una de las causas de su alejamiento con Medina es que esta tomó parte en la disputa que surgió entre él y Sheyla Rojas por su hijo 'Antoñito’, pese a que, según dijo, ella conocía de primera mano la dedicación que tenía por su primogénito.

"Se posicionó con Sheyla de la noche a la mañana, sabiendo lo dedicado que yo soy con mi hijo, diciendo que un niño tiene que estar obligatoriamente con su mamá, ¿pero si la mamá no lo atiende? Mi reacción no fue buena, no fue correcta, lo que me caracteriza siempre es ser caballero”, aseguró.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de las declaraciones del torero fue la manera en la que la calificó luego que se le consultara sobre la posición que tomó la periodista luego que se revelaran unos audios en los que el español emitía comentarios racistas contra una mujer y cuyo escándalo propició su alejamiento de nuestro país .

“Magaly es un cáncer para la sociedad peruana. Es lo peor que le puede pasar porque inculca odio en la gente, inculca rencor, inculca muchas cosas malas (...)Magaly Medina no está en mi vida, gracias a Dios”, aseveró.