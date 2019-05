Antonio Pavón tras llamar "india marginal"a una fan: "No soy racista" [VIDEO]

El español Antonio Pavón viajó junto a su novia Joi Sánchez a Marruecos y compartió algunos momentos de sus vacaciones en las redes sociales, pero causó indignación cuando le contestó a una usuaria.



Resulta que una cibernauta le cuestionó por su paseo: "¿No que no tenías dinero?", comentario en alusión a solicitar bajar la pensión alimentaria de su hijo con Sheyla Rojas. La respuesta de Antonio Pavón no se hizo esperar y le dijo: "india marginal".

De inmediato, los cibernautas lo acusaron nuevamente de racista. En tanto, el torero español se defendió de las críticas y aseguró que no tolerará las ofensas.

" Lo que no soporto y no voy a tolerar nunca en mi vida es gente faltosa, sobre todo gente en las redes sociales que son unos cobardes, que se esconden detrás de las redes sociales para faltar el respeto, y no es necesario insultar para ofender. Esta chica que no sé quién es, pero lo que sí sé es que es una cobarde", señaló Pavón en Radio Capital.

Antonio Pavón se defiende de criticas: "No soy racista". (Radio Capital)

Además, el torero señaló que respondió de la peor manera porque nadie tiene derecho a juzgarlo. "¿Señorita quién es usted para juzgar lo que yo hago? ¿A usted qué le importa lo que le paso a mi hijo? Al hacerme un comentario tan ofensivo, y yo de ninguna manera estaba dispuesto a aceptarlo, le conteste de le peor manera", sostuvo.

Antonio Pavón también mencionó que se considera "un chico respetuoso" y si "alguien se siente aludido con sus palabras, es su problema".

"Mi novia actual es peruana, mi hijo es peruano, mis mejores amigos son peruanos. Pero como en todos los países existe gente maleducada, da igual que sea Perú, España, donde sea. Esa gente que se enfrenta a mí, les voy a dar donde más le duele... Yo me considero un chico respetuoso. Si yo te digo a ti: 'eres un indio marginal' y tú te sientes aludido, ese es tu problema... yo no soy racista", precisó.

