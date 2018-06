Antonella de Groot grita su amor por Mauricio Diez Canseco con esta tierna foto

Antonella de Groot y Mauricio Diez Canseco pueden ser considerados una de las parejas más estables de la farándula limeña, pese a que han sido criticados por la diferencia de edad que hay entre ambos.

Después del breve romance que sostuvieron, se casaron y fruto de su amor, nació el pequeño Francesco, que acaba de cumplir 8 meses y ha llenado de dicha la vida de la modelo y el empresario.

Pese a que el popular ‘pizzero’ ha tenido fama de mujeriego, desde que inició su relación con la ex candidata al Miss Perú, se alejó de los escándalos y no se la vuelto a vincular con otra mujer que no sea su esposa.

Antonella de Groot lo sabe y por ello no duda en gritar su amor por Mauricio Diez Canseco en sus redes sociales. Así lo hizo en su cuenta de Instagram , donde publicó una tierna foto con un emotivo mensaje.

“Estar con alguien menor implica tener que acceder a tomarse fotos así jajaja lo amo mucho 😍”, escribió inicialmente adjuntando una imagen de ambos dándose un ‘piquito’.

Además se animó a revelar los detalles que tiene con su ‘palomo’. “Tip de amor: los detalles siempre serán importantes, un desayuno, mandarle el almuerzo al trabajo, una cena especial en casa, un “te amo” inesperado, palabras de aliento y caricias emocionales...”, agregó.