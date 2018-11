Salió a pronunciarse tras la denuncia. Juan Carlos Paz, animador oficial de la Orquesta Zaperoko , salió a pedir disculpas públicas a Antonio Galvez, el joven que lo acusó de homofobia y del que se burló en el aeropuerto Jorge Chávez.

"Quiero pedirle disculpas, jamás quise ofenderlo o faltarle el respeto, ha sido una chacota, una broma, mientras estábamos esperando subir al avión para llegar a Arequipa, en ningún momento he querido faltarte el respeto o mofarme de su orientación", refirió respaldado por sus compañeros.

"Tengo muchas amistades familiares que también son gays y nada, tengo muchos años en el ambiente artístico y muchos años metido en la música y rodeado de muchas amistades gays, no he querido hacerte sentir mal, desde ya te pido las disculpas para tu familia y para tus señores padres no lo he hecho con intención", manifestó asegurando que "no es homofóbico para nada"

Luego de sus palabras, justificó su actitud. "Sin querer yo pensé que estabas grabando porque te gustaba la broma y la elevé. Lo has tomado personal, sinceramente no te conozco, primera vez que una de las tantas bromas que realizo se me salen de las manos. Te pido mil disculpas, no ha sido con intensión de herirte o de faltarte el respeto, cuando yo he visto que grababas lo he hecho pensando que eras un seguidor de Zaperoko, te lo digo con el corazón en la mano, no te vi como gay, ni por acá", dijo.

A través de una transmisión en vivo, Juan Carlos Paz también le pidió disculpas a sus compañeros de orquesta, quienes "se han visto perjudicados con su actitud".