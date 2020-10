La joven cantante Ania sigue abriéndose camino en la industria musical. Tras el éxito de sus temas “Repetir” y “Ando sola”, la cantautora peruana presentó su nuevo single “Me quedo aquí”, canción en la que abre su corazón y retrata a los amores que se tienen que dejar ir.

“Me quedo aquí” es una honesta y sensible melodía que aborda los amores a distancia desde el punto de vista del que se queda, la frustración de no tener al ser amado cerca y la resignación de recoger los recuerdos y convertirlos en tu única trinchera para aguantar el dolor.

“Esta canción trata sobre un amor que se va y la otra persona se queda en el mismo lugar con todos los recuerdos. No es necesariamente una canción triste pero sí creo que te puede conmover si es que has tenido una relación a distancia”, manifestó Ania, a través de un comunicado de prensa.

Como se sabe, Ania destaca en la escena urbana latinoamericana como una de las figuras emergentes que combina su talento con su presencia escénica en favor del empoderamiento y fortaleza de la mujer. Ahora, regresa al plano pop con su tema.

“Quiero cantar porque me gusta la música. Amo estar en un escenario, me siento como pez en el agua, porque tener exposición en diversas plataformas me permite conectar con todo tipo de personas y conversar de temas importantes”, precisó Ania.

“Para mí el jugar y reinventarme en cada video me permite rescatar a esa niña con la que puedo divertirme, soñar y en otras ser una rebelde que canta y compone desde el fondo de los ovarios, pero lo que realmente me interesa es que me consideren como artista y como ser humano, que la gente me vea y diga que tengo algo que decir”, añadió.

SUS RAÍCES MUSICALES

ANIA lleva el talento y la música pop en la sangre, pues es hija de uno de los grandes y talentosos intérpretes nacionales, Fahed Mitre, uno de los artistas peruanos que más canciones mantuvo en las listas radiales en los años ochenta.

“Estoy orgullosa de mi papá… Me apoyo desde el comienzo, me enseñó a amar la música y que siempre buscara mi propia voz y ese amor incondicional se reflejó en no decirme lo que yo quería escuchar, sino darme pautas para que yo encontrara mi propio camino”, señaló.

Este año, ANIA tuvo la oportunidad de cantar junto al español Alejandro Sanz, durante su último concierto en Lima, donde destacó en el escenario interpretando ante una gran multitud el tema “Mi persona favorita”. También ha participado como telonera en el aclamado concierto de la cantante argentina Tini Stoessel y en los festivales musicales más importantes del país como “Barrio Latino”.

