La bailarina de Agua Bella, Angye Zapata , dio a conocer que fue víctima de agresión física y psicológica por parte de Martín Távara , jugador del club limeño Sporting Cristal . Mediante sus redes sociales expuso su caso, poniendo en evidencia al deportista y, en ‘Magaly Tv: La Firme ’, habló sobre las agresiones que recibió, incluso, señaló que hubo muchos testigos, pero nadie intentó ayudarla.

“La primera vez que me golpeó fue en la casa de un amigo de él, estaba en estado de ebriedad, y había personas presentes y no hicieron nada. Me decía que me sacara la ropa porque él me lo había comprado. Me golpeó, me tiró a la ducha, me humilló y me escupió”, señaló Angye Zapata.

La joven, de 21 años, mantuvo una relación con el futbolista por 2 años y medio, pero aseguró que no lo había denunciado porque cuidaba su carrera como deportista. “No quería ser yo la culpable de ser la que arruine todo su esfuerzo”.

Zapata señaló que muchas veces tuvo que prestarle dinero y que se encuentra endeudado por el casino. “Yo le prestaba dinero. Era un vicio porque cobraba y se iba a jugar”. Incluso, “No le importaba si tenía para comer, si tenía para el alquiler, si tenía para mandar a su hija, no le importaba si su mamá no tenía nada que comer porque siempre tuvo el respaldo del club. Ello siempre se hicieron cargo de las deudas de él”, agregó.

Martín Távara también habría golpeado a madre de su hija

Yomira Peña Vera señaló que durante y después de su embarazo sufrió de abusos de su expareja, Martín Távara. “Unas cuatro veces (le habría golpeado), su familia tiene mucho que ver. Es que te lava el cerebro, son manipuladores”.

Martín Távara guarda silencio tras conocer la denuncia pública que le hizo Angye Zapata

A través de sus redes sociales, la expareja de Josimar Fidel, Angye Zapata, contó los terribles momentos que vivió al lado del futbolista con quien estuvo en una relación pasando por un maltrato verbal y físico.

Angye Zapata adelantó que llevará su caso a la vía legal, pero decidió también denunciar los abusos del deportista a través de su cuenta en Instagram.

Ante tal ola de críticas, el deportista Martín Távara solo atinó a guardar silencio y también a bloquear los comentarios que le vienen haciendo a través de Instagram, donde ha bloqueado y limitado los comentarios y mensajes que puede recibir por parte de sus más de 65 mil seguidores.

Martín Távara utilizó fuertes calificativos contra Angye Zapata, la mujer que alguna vez amó y que ahora lo denuncia por abuso contra ella.

Como se recuerda, Angye Zapata se hizo conocida por ser la bailarina de la orquesta de Josimar Fidel. Ella y el salsero tuvieron una relación y fue la exesposa del cantante quien denunció que el artista le fue infiel con la jovencita.