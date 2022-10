Tras denunciar al futbolista de Sporting Cristal Martín Távara de maltratarla física y psicológicamente a través de las redes sociales, la actriz cómica Angye Zapata se presentó este lunes en “Magaly TV: La Firme” para mostrar las pruebas que sustentan su grave acusación.

La también bailarina hizo públicas diversas imágenes donde muestra las severas lesiones en diferentes partes del cuerpo, las cuales habrían sido producto de los golpes que le propinó el jugador de 23 años.

“Me empujaba, me metía puñetes, ha llegado hasta romperme la cabeza. Tres veces me rompió la boca, me dejó el ojo morado, el brazo morado. La última vez que tuvimos un problema, que fue la agresión más fuerte que tuve, me rompió el diente”, narró la joven.

Tras narrar los episodios de violencia que vivió durante los dos años de relación, Angye Zapata contó que no denunciaba estos hechos porque vivía bajo amenazas por parte del futbolista y, para demostrarlo, mostró los chats que dejan muy mal parado al jugador.

“Nunca podrás sacarme de tu vida… Yo me hago responsable de mis actos y si te pegué fue por muchas razones, y si quieres denúnciame”, se lee en las conversaciones.

En otro momento, la bailarina se quebró al recordar que la primera vez que Martín Távara la agredió fue en una fiesta y frente a varias personas que prefirieron hacer oídos sordos.

“Él estaba en estado de ebriedad, como la mayoría de veces en los que me ha agredido, había personas presentes y no hicieron nada. Me decía que la ropa que tenía puesta él me la había comprado, y me exigía que me la quitara. Me golpeó, me tiró a la ducha, me humilló y me escupió”, contó entre lágrimas.

