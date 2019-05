Angie Jibaja víctima de extorsión: Sujeto ofreció videos íntimos de la modelo por S/1700 a Magaly TV

La modelo Angie Jibaja está siendo víctima de acoso y chantaje. Un sujeto que se identificó como 'Jeremy' acudió a las instalaciones de ATV para ofrecer al programa Magaly TV, la firme un video íntimo de la 'Chica de los tatuajes' por la suma de S/1700.

En las imágenes del clip, la modelo aparecería besándose en la cama con el sujeto. Magaly Medina, conductora del programa de ATV, dio aviso publico a Jibaja Liza para que proceda a denunciarlo ante las autoridades.

En comunicación telefónica con la también exchica reality, ella confirmó que conoció al sujeto con quien se negó tener una relación amorosa ya que está dedicada a rehacer su vida.

"Conversé con él (Jeremy) hoy día y me dijo: 'ya te cag... nunca te vas a olvidar de mi nombre'. Yo le dije que no quería estar con nadie, no quiero pensar en relaciones. Quiero rehacer mi vida, recuperar a mis hijos. Para que yo quiera a alguien, tengo que estar bien", reveló Jibaja y agregó que jamás se ha dejado filmar en situaciones íntimas.

Sin embargo, "no sé si me ha grabado, si fuera así, lo denuncio. Solamente nos tomamos una foto, nada más. Eso no es de hombres".

'Jeremy' -quien aseguró ser de profesión barbero- manifestó que quería el dinero para viajar a España y necesita "juntar todo lo que se puede".



