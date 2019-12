Recientemente, la modelo Angie Jibaja volvió a Instagram con un mensaje en el que habla sobre su paso por el mundo artístico y cómo ha repercutido en su vida personal y su papel como madre.

“Los artistas somos como los payasos, que nos hacen reír, pero no saben cómo realmente están por dentro. El show debe continuar”, indicó la modelo inicialmente.

“He llegado a la conclusión que ya no puedo ser 100% real, porque si digo algo y me quejo que estoy mal.. me arrebatan lo que mas quiero (en alusión a sus hijos)”, señaló.

También se refirió, al parecer, a las recientes imágenes en torno a una presentación que hizo en una discoteca y en donde se le vio con un aspecto físico desmejorado. "Si me ven divirtiendo o riendo, ya estoy fatal, deplorable”, manifestó.

Reiteró, en su misiva final, que sus detractores deberían experimentar lo que ella ha vivido y que conozcan lo que es perder a quiénes más se ama.

“Me gustaría que estés en mis zapatos para que sepas lo que se siente ser madre”, añadió.

Como sabe sabe, Jibaja Liza se enfrenta al uso de drogas y alcohol.