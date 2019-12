En una de sus recientes presentaciones en discotecas, la modelo Angie Jibaja tembló y luego se quedó paralizada con las manos arriba. La escena preocupó a los asistentes y también a sus seguidores.

De inmediato, las imágenes se viralizaron en redes sociales y sus detractores iniciaron una serie de rumores que la involucraban, una vez más, con el consumo de alcohol y el uso de estupefacientes.

Sin embargo, Jibaja Liza desmintió tales especulaciones en una comunicación con Rodrigo Gónzalez ‘Peluchín’, a quien contó que este incidente se suscitó tras haberse electrocutado con el micrófono.

“Me electrocuté con el micrófono, una carga eléctrica terrible, me quedé como en shock un rato. No sentía la mandíbula, me quedé con la mano hacia arriba temblando, horrible. Me comenzó a doler la cabeza, una mala experiencia”, precisó.

Escucha lo que dijo Angie Jibaja en este audio y video.

EN MAL ESTADO

Recientemente, la modelo protagonizó un video en el que apareció bastante desmejorada. Angie Jibaja respondió a las críticas de la periodista Magaly Medina, quien presentó las imágenes en su programa.

“Espero que nunca estén en mis zapatos... hay gente que trabaja en mi entorno, que es bien solapa, como la persona que difundió (el video). No les deseo el mal, pero deberían hacer un mea culpa y no seguir aplastando a una persona que ya tiene bastante. Los amo con todo mi corazón”, señaló.