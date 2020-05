La modelo Angie Jibaja brindó su primera entrevista a “El Reventonazo de la Chola” tras ser baleada por Ricardo Márquez el mes pasado. Es ahí donde brindó algunos detalles sobre su relación con el hombre y lo que piensa de lo que pasó.

Jibaja inició la entrevista señalando que ahora se encuentra más pegada a la religión. “La fe es la certeza de lo que se ve, todo tiene una razón, un principio y su final”, comentó agarrando una biblia entre sus manos.

“Dios me salvó, Tengo un balazo en medio del estómago. me siento orgullosa, son mis tatuajes naturales, me han salvado la vida”, agregó entre lágrimas la modelo y cantante.

Sobre el terrible momento que pasó, la ex pareja de Jean Paul Santa María afirmó que el 10 de abril le apuntaron a la cabeza y le dispararon, pero el gatillo no funcionó. “(Ricardo Marquez) era el amigo de un amigo, un viejito buena gente”, comentó.

Sin embargo, la situación cambió cuando el sujeto se empezó a enamorar de la modelo y, según Jibaja, ella empezó a sentir asco por el acoso se sufría, pero no tenía a dónde ir. Otro de los detalles que contó es que no se drogó con Marquez, pues él es una persona muy sana.

Actualmente la modelo relató que sigue con su tratamiento y se comprometió a realizarse exámenes toxicológicos semanales para comprobar que está limpiando su cuerpo de las drogas.

