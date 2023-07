Angie Jibaja, quien se encuentra alejada del mundo del espectáculo desde hace varios años, recurrió a sus redes sociales para pedir nuevamente que la dejen visitar a sus hijos con Jean Paul Santa María.

La modelo, quien afirma que se alejó definitivamente del mundo de las drogas, publicó emotivas imágenes de los momentos que vivió junto a sus hijos antes que perdiera su custodia debido a sus adicciones.

“No sé cuánto tiempo más podré seguir soportando, no poder verlos o hablarles. Ellos me enseñaron el significado del verdadero amor. Los extraño tanto. Quiero verlos, abrazarlos, besarlos, verlos jugar, contemplarlos mientras duermen, escuchar sus risas, verlos a sus los ojos. Mi única familia”, escribió en el post.

La popular ‘Chica de los tatuajes’ volvió a dejar entrever que el exchico reality impide que visite a sus hijos, por lo que pidió a las autoridades que le permitan ejercer su derecho como madre.

“Mi corazón trata de estar bien, pero solo sobrevivo con la esperanza de volverlos a ver. Jehová, todo está en tus manos. Confío en que ti, que eres un Dios justo, que solo tú sabes la verdad. Dirige a las autoridades humanas para que actúen con justicia”, concluyó.