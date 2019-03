Angie Jibaja rompió su silencio luego que el último jueves intentara suicidarse debido a que el Poder Judicial le quitó la custodia de sus hijos temporalmente por hablar abierta y públicamente de sus problemas con las drogas.

A través de su cuenta de Instagram, Angie Jibaja —quien habpia manifestado previamente que estaba atravesando una severa depresión— compartió un video mostrando uno de sus brazos ensangrentados y también varios mensajes alarmantes.

Por ello, Angie Jibaja ofreció una entrevista “Válgame Dios” en la que rompió su silencio y habló sobre el lamentable episodio que vivió en la víspera. En dicho espacio televisivo, la modelo explicó las razones que la llevaron a tomar esta drástica decisión.

“Yo estaba bien, yo hice las cosas bien. El día que me interné fue por mi propia voluntad. Pasaron dos meses, y yo estaba súper bien entonces, ¿por qué me quitan las custodia de mis hijos?”, manifestó inicialmente Angie Jibaja.

“Luego me puse un poco mal, me deprimí más de lo que estaba (…) Yo solamente necesito a mis hijos a mi lado (…) Yo no he estado haciendo escándalo acá y allá”, dijo al cuestionar la decisión judicial que ha originado que sus hijos sean separados de su lado.

“Lo que yo quiero aclarar es que yo nunca había querido suicidarme, hasta que me hicieron eso (quitarle la custodia) y me hicieron lo peor que me pudieron hacer (…) Y de pronto me vino un bajón, tuve un mal momento”, se defendió.

"Esta vez sí no quería existir más porque yo estaba haciendo las cosas bien. Yo me siento extraña sin mis hijos, ellos han estado conmigo toda la vida (...) Ellos no se sienten bien", dijo entre lágrimas Angie Jibaja.