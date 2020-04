La amiga de Angie Jibaja y testigo del intento de feminicidio perpetrado por Ricardo Marquez Michieli reveló que la modelo ya había recibido amenazas por parte de su pareja una semana antes del ataque.

Según contó Lady Mejía, una amiga en común de ambas le contó que Marquez Michieli la había apuntado con el arma de fuego con la que el último viernes le disparó en dos oportunidades.

“Este señor ya la ha amenazado a Angie una semana anterior de lo que ha pasado con la pistola. Yo no sabía. Una amiga ha comentado eso de que ya la había amenazado de muerte y la había apuntado con la pistola hace una semana ¿Imagínate si yo no hubiera estado? igualito la hubiera matado”, dijo.

Mejía también contó que la intención del sujeto era incriminarla y dejarla como responsable de los disparos llegando incluso a intentar guardar la pistola en su cartera.

“Si yo no hubiera reaccionado como reaccioné, me mataba a mí y luego me ponía la pistola y hubiera dicho que las dos nos hemos matado. Siempre ha querido incriminarme a mi porque en un momento dijo el señor para poner su pistola en mi cartera”, relató.

UTILIZARON PASE IRREGULAR DE TRÁNSITO

La luchadora agregó que para ir hasta la casa de su amiga hizo uso de un pase de tránsito que fue tramitado por Angie con el pretexto de una supuesta atención de terapia física para su abuelito, que era realmente Márquez Michieli.

“Mi abuelito está mal y como tú haces terapia vamos a sacarte el pase”, le aseguró la modelo antes de pasar por ella para llevarla hasta el inmueble que compartía con su pareja.

