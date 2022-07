La modelo Angie Jibaja se reinventa y busca un cambio en su vida. La polémica exchica reality sorprendió a sus seguidores en las redes sociales , ya que hace unos días inició un tratamiento para borrar todos los tatuajes que le dieron el apodo de la ‘chica de los tatuajes’.

“Limpiando mi cuerpo por dentro y fuera. Nunca debí hacerme estos tatuajes”, escribió sobre un video, dejando en shock a todos sus seguidores.

Ahora, la modelo de 42 años sorprendió con un look más angelical, sin maquillaje y sin expresión pícara. Posando con una Biblia, Jibaja reveló que había leído el versículo de Josué 1:8, del Antiguo Testamento.

“Este libro de la Ley no debe apartarse de tu boca, y tienes que leerlo y meditar en el día y la noche, a fin de que obedezcas cuidadosamente todo lo que está escrito en él; porque entonces te irá bien en tu camino, y entonces actuarás con sabiduría”, escribió la expareja de Jean Paul Santamaría, con quien tiene 2 hijos.

Angie Jibaja supera adicción a las drogas

En abril del 2022, la popular ‘Chica de los tatuajes’ aseguró que dejó atrás sus adicciones y ahora busca recuperar a sus hijos, cuya tenencia está a cargo de Jean Paul Santa María.

Entre lágrimas, la modelo peruana afirmó que se niega a creer que sus hijos ya no quieran verla. “Ellos saben que los amo, ellos me adoran, pero dicen que no, es imposible que no me quieran”, señaló.