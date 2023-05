Angie Jijaba utilizó sus redes sociales para arremeter contra su expareja y padre de sus hijos Jean Paul Santa María por impedirle comunicarse con sus menores. La modelo pide al influencer que lleve a sus hijos a Chile , lugar donde reside tras ser condenada a 2 años de prisión suspendida por difamar a Carlos Cacho .

‘La chica de los tatuajes’ reapareció a través de una transmisión en vivo de TikTok donde reveló que extraña a sus hijos por lo que solicitó a su expareja poder conciliar lo más pronto posible. Además, se compromete a hacerse exámenes de toxicología periódicamente.

Angie Jibaja aseguró que no le importa el dinero y está dispuesta a renunciar a la pensión de alimentos que le debe Jean Paul Santa María, pues solo quiere tener a sus hijos cerca. La modelo señaló que sus hijos no viven en buenas condiciones, pues según ella su tía los habría encerrado para que hagan las cosas de la casa y reveló que ella siente que sus bebés no están bien.

Antes de finalizar su en vivo en TikTok y aseguró que ella se encuentra bien rodeada del amor de su madre y que se mantiene alejada de las drogas. Además, confesó que se encomienda al amor de Jehová y lee todos los días la palabra de Dios.

La artista peruana también comentó muy orgullosa sobre los resultados de su prueba toxicológica y aseguró que se lo mostrará a sus seguidores.

