Angie Jibaja reaparece en ‘Amor y Fuego’ junto a su madre para pedir disculpas públicamente a su progenitora y anunciar que está llevando tratamiento desde Chile , luego de ser condenada a 2 años de prisión suspendida por difamar a Carlos Cacho .

La modelo peruana señaló que estuvo pasando por momentos difíciles en Perú y ahora se siente feliz al lado de su madre. “Era lo que me faltaba, el amor de mi madre. Me siento muy contenta porque después de un episodio fuerte que se pase... le pido disculpas a mi mamita públicamente porque mamá solo hay una y la mía siempre estuvo conmigo”, empezó diciendo la ‘chica de los tatuajes’.

Angie también reveló que se encuentra en su etapa de recuperación, luego de que su mamá le haya llevado a vivir con ella a Chile. “Me hacía falta la familia. Me hace falta mucho este núcleo que ahora mi mamá me está brindando y le agradezco mucho por haberme traído. No me voy a despegar de ella, estoy justo en pleno tratamiento, estoy feliz”, dijo.

La modelo también pidió disculpas a su mamá por todo los momentos que le hizo pasar y agradeció por haberla apoyado. “La respeto mucho y en ese momento me dejé llevar por mis emociones. Ahora estoy completamente arrepentida. Yo estoy lista para un toxicológico cuando quieran... Yo estoy enferma y me estoy sanado y lo que más quiero es estar bien”, mencionó la ex de Jean Paul Santa María.

Por su parte su mamá también pidió perdón por no haberla llevado antes a Chile. “Yo le pido perdón porque, quizás, me faltó más fuerza para obligarla a qué venga conmigo... se cumplió por fin mi deseo y, sobre todo, tenerla a mi lado y bien”, indicó.

Finalmente, Angie todavía no tiene fecho de retorno al Perú y reveló que su mamá le ha dado un pedazo de terreno dentro su casa para que ella pueda construir su hogar. “Mi mamá tiene una casa súper grande y me está dando un pedazo de terreno... lo máximo porque voy a poder hacer una casita como quiero”, explicó.

¿Por qué Angie Jibaja fue condenada a dos años de prisión suspendida?

Angie Jibaja se encuentra, nuevamente, en problemas. Esta vez, se conoció que la modelo perdió el juicio que llevaba con Carlos Cacho, quien la denunció por asegurar públicamente que fue él quien la inició en el mundo de las drogas.

La abogada de Carlos Cacho, la doctora Cathy Cachay, difundió un documento que indica que Angie fue condenada como autora del delito contra el Honor en agravio de Carlos Antonio Cacho Livora, lo que significa que la ‘chica de los tatuajes’ fue condenada a dos años de prisión, la cual fue suspendida bajo la condición del cumplimiento de ciertas reglas.

De la misma manera, el documento indica que la modelo deberá pagar 1025 soles al Estado y 10 mil soles a Carlos Cacho como reparación civil.