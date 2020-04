El manager de Angie Jibaja negó que su representada sostenga una relación sentimental con Ricardo Marquez Michieli (75), quien le disparó e hirió el último viernes en pleno toque de queda por el coronavirus.

Giancarlo Cossio, en comunicación con Panorama, aseguró además que el septuagenario solo es amigo de la modelo y de su familia.

“El señor Ricardo Márquez es amigo de la familia y amigo de Angie, hace años (...) pero no tienen ningún tipo de vinculo sentimental con Angie, nunca lo tuvo, él no ha sido su enamorado, ni lo es, ni lo fue”, manifestó.

Pero sí reconoció que la conocida ‘Chica de los tatuajes’ vivió un tiempo en la casa del sujeto, con quien parece ser muy cercana en fotos de redes sociales.

“ANGIE LE DIJO TE AMO”

Leydi Edcil Mejía Cruz, amiga y testigo del sangriento episodio que acabó con Angie Jibaja en el hospital, en su declaración ante la Policía indicó que la modelo y el individuo eran pareja.

“Angie se escondió debajo de la mesa porque le iba a disparar otra vez (...) le dijo por favor 'te amo, quiero ver a mis hijitos, por favor no me hagas esto, le empezamos a rogar para que no nos mate”, contó.

Ricardo Marquez Michieli disparó dos balazos a Angie Jibaja hiriéndola en el brazo derecho y la pelvis. Luego la llevó a la clínica San Pablo y al verse abordado por la Policía, dio inicio a una balacera que terminó con la tranquilidad de la cuarentena.

