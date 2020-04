Tal parece que las adiciones de Angie Jibaja continuaban. Al menos así lo dejó claro la luchadora Valeria Mejía (33), amiga de la modelo y testigo del intento de feminicidio que sufrió de manos de su supuesta pareja Ricardo Marquez Michieli.

Mejía contó a ‘Magaly Tv, la firme’ que durante el tiempo que permaneció en casa de Michieli observó una sustancia similar al bicarbonato que se presume sería crack.

“Yo le dije señor para que el bicarbonato si acá ya hay bicarbonato por todas partes. Ahora yo no sé si eso es parte de su consumo, la verdad que yo no sé bien”, relató.

La acompañante de Angie reveló que que la relación que su amiga mantenía con Marquez Michieli no era tradicional.durante el cateo hallaron una pipa con la que habrían consumido drogas.

RELACIÓN ABIERTA

La acompañante de Angie reveló que la relación que su amiga mantenía con Marquez no era tradicional.

“Parece que era una relación extraña, medio abierta porque me daban a entender que ‘él sabe cómo soy’ y (ella) se desaparecía días, se iba por un lado y luego regresaba”, explicó.

Mejía dio detalles del día del ataque y aseguró que el agresor las tuvo retenidas y amenazándolas con el arma con la que le disparó a la modelo.

“Nos ha tenido 20 minutos amenazándonos y con la pistola. Han pasado como 40 minutos hasta que llegamos a la clínica, la cargamos al hombro, no quería dejar la pistola y me dijo que me siente atrás y yo no me senté atrás porque ahí solita me mata y me senté adelante”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Imágenes de casa de Ricardo Márquez