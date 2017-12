Angie Jibaja: "¡Estoy feliz! extrañaba estar con mi gente y mi familia"

¿Cómo te siente de regresar al Perú y participar en el reality El gran show, de Gisela Valcárcel?



¡Estoy feliz! Hace bastante tiempo extrañaba estar con mi gente y mi familia. Con mis hijos estuvimos en Chile y yo trabajaba mucho. Realmente se nos hizo difícil estar fuera del país, pero ahora en El gran show me siento muy bien y en cada fecha daré lo mejor de mí. En esta gala estuve nerviosa, pero en mi sangre llevo el baile, así que nos fue muy bien y vamos por más.

¿Siguen los conflictos con tu ex pareja y padre de tus dos hijos, Jean Paul Santa María?



No. Yo estoy súper bien con Jean Paul, las cosas malas pasaron. Yo no soy de las personas que están con cólera, sino que perdono porque eso me hace libre. Además, no es justo que por cosas de grandes, sus hijos se pierdan el cariño de padre. Nosotros nos equivocamos, pero ya nos perdonamos. También Romina (pareja de Jean Paul) se está portando increíblemente con mis hijos.

¿Qué tal te va en tu relación con tu nueva pareja, el francés Hugo de Sousa?



Muy bien. Ahorita Hugo se encuentra en París. Es alguien muy especial para mí y es bonito porque cada uno tiene su espacio, ya nos volveremos a reencontrar. Estoy contenta por todo lo que me está sucediendo... Lo que sí quiero aclarar es que Felipe (Lasso, su ex pareja) jamás me robó nada. Por más problemas que tuve con él, no permitiré que se le acuse de esa manera.