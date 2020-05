Las discrepancias entre Angie Jibaja y Magaly Medina parecen hacerse más fuertes con el transcurrir de los días. Esto a raíz de que la conductora de espectáculos criticara a la modelo por no admitir que mantenía una relación con Ricardo Márquez, el sujeto que atentó contra su vida.

En esta ocasión, Jibaja le envió una advertencia a Medina a través de una de sus historias de Instagram en donde asegura existiría una grabación comprometedora de la periodista.

“De ahora en adelante seré un personaje... nadie me va juzgar más... y Magaly ya se viene tu video”, escribió Angie.

Esta no es la primera vez que ‘La chica de los tatuajes’ arremete contra Medina pues, hace unos días, respondió duramente a la burla que hizo la conductora en su programa programa ‘Magaly Tv, La Firme’ tras encontrarse alejada de sus hijos.

"Te gusta meter bombas, bocona, ¿sabías que soy como el ave fénix? Yo no tengo que sentarme en un programa de televisión a hacer maldades, esperen porque en unos momentos mostraré imágenes exclusivas”, escribió Jibaja.

A raíz de ese comentario, la presentadora respondió con severidad y dijo que no teme a las amenazas.

“A mí no me gustan las amenazas, Angie. Cuando yo tengo imágenes las muestro como he mostrado a lo largo de tu carrera. A mí no me amenaces ni tú ni nadie. Pueden mostrar las imágenes que quieran (...) Deja de amenazarme y dedícate a tu terapia que es lo único que te salvará”

