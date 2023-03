Angie Jibaja vuelve a estar en el ojo de la tormenta. A solo un mes de ser captada recayendo en el mundo de las drogas, la modelo protagonizó un nuevo escándalo policial.

El programa “Magaly TV: La Firme” mostrará esta noche imágenes del momento en que la ‘chica de los tatuajes’ pide ayuda a policías al acusar a un sujeto de agresión e intento de abuso sexual.

“En condiciones lamentables y protagonizando patético escándalo, Angie Jibaja denuncia a sujeto por agresión física”, se oye en la promoción del programa conducido por Magaly Medina.

En el avance del programa también se oye el dramático pedido de auxilio de la modelo cuando los agentes policiales llegan al inmueble donde se encontraba con su presunto agresor.

“Dos veces me ha pegado, no me filmen, ¿Qué propietario? Me han intentado violar. Eres estúpido, sal”, se le oye decir a Angie Jibaja entre lágrimas.