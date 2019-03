Angie Jibaja lo cuenta todo: Recayó en las drogas, intentó suicidarse y sufre de depresión [FOTOS]

Tocó fondo entre las drogas, el alcohol y la depresión. Angie Jibaja confesó que recayó en las drogas en los últimos seis meses y que en una oportunidad intentó suicidarse.

Durante su participación en 'El valor de la verdad', la popular 'chica de los tatuajes' contó que su ex y un amigo la "agarraron en el aire" cuando ella intentó saltar del piso doce de su departamento.

"Lo que no te mata te hace más fuerte. Soy un ser humano que no es de piedra. Soy un ser humano que puede intentar cosas estúpidas", manifestó.

"Si no me agarraban me tiraba por la ventana", dijo entre lágrimas la modelo, quien contó que desde que llegó de Chile las cosas no le han ido bien en la vida.

"Tenía rabia de todo. Tenía rabia de haber recaído, entonces dije 'ya para qué'", contó visiblemente afectada. "Llamé a mi mamá y le pedí que venga a mi rescate", dijo a Beto Ortiz.