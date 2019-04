Angie Jibaja revela que Carlos Cacho le hizo probar drogas por primera vez cuando era adolescente

La modelo Angie Jibaja reapareció en televisión tras su intento de suicidio y le respondió al maquillador Carlos Cacho por haberla tildado de "enferma mental".

En una entrevista con 'Válgame Dios', la 'Chica de los tatuajes' reveló que Cacho fue la primera persona que le dio a consumir drogas cuando ella era una adolescente de tan solo 16 años.

"Creo que fue demasiado fuerte que me dijera enferma mental", manifestó Jibaja ante el asombro de los conductores Rodrigo González 'Peluchín' y Gigi Mitre.



"Que yo recuerde, yo era una niña cuando él me 'reventó' la nariz por primera vez. Entonces, tú no tienes autoridad moral para decirme lo que me hayas dicho. Me acuerdo que no tuviste lástima, ni compasión y tú hiciste eso, así que calladito te ves mejor", agregó la modelo.

'Peluchín' volvió a preguntarle si fue el maquillador quien le dio la presunta droga y Angie Jibaja se reafirmó: "Él me invitó la primera vez que yo probé esa maldita basura... Denuncia, haz lo que quieras, no me interesa", indicó.

