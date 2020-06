Angie Jibaja se pronunció luego que Magaly Medina difundiera una entrevista a Ricardo Márquez Michieli, el sujeto que la atacó a balazos en la vivienda que compartían en Surco.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo arremetió contra la periodista de espectáculos asegurando que con la difusión de ese material estaría promoviendo el feminicidio y reiteró que en este caso ella es la víctima.

“No investigas nada, no sabes nada, no eres nada objetiva. Magaly, ¿estás apoyando el feminicidio? 4 balazos que casi me matan. Y los disparos a los dos policías”, escribió la modelo en sus stories.

En la misma línea, Jibaja criticó la difusión de la entrevista a su agresor, quien fue consultado sobre las razones del ataque ocurrido en abril pasado.

“¿En serio dejan que esta mujer siga abusando de su poder televisivo para seguir denigrando a una persona que necesita ayuda?", agregó.

