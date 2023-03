Angie Jibaja vuelve a acaparar los titulares de las páginas policiales tras denunciar a un sujeto por agresión e intento de violencia. El programa “Magaly TV: La Firme” difundió este viernes imágenes de la modelo pidiendo auxilio señalando que el propietario de la vivienda donde reside quiso abusar de ella.

Según el parte policial, la ‘chica de los tatuajes’ narró ante la Policía que Víctor Zamora Pajuelo de 59 años de edad, con quien comparte su departamento, la golpeó por negarse a tener intimidad con él.

Tras lo ocurrido, la influencer fue captada saliendo del edificio ubicado en la calle Francia en Miraflores con los pómulos bastante hinchados y las piernas con moretones, al parecer producto de la agresión del que fue víctima.

Según el informe del programa de Magaly Medina, Víctor Zamora fugó del lugar para evitar ser intervenido, sin embargo, fue detenido horas después en evidente estado de ebriedad cerca del inmueble donde ocurrieron los hechos.

¿Qué denunció Angie Jibaja?

La modelo fue llevada al médico legista y posteriormente fue trasladada a la comisaría de Miraflores para denunciar el intento de abuso sexual.

“Víctor Marcos Zamora Pajuelo de una manera muy egocéntrica comenzó a hostigarme verbalmente con los siguientes términos: ‘Yo he estado con las mejores mujeres del mundo, siempre todas dicen que soy el mejor teniendo sexo’, por lo que le dije ya basta, yo no quiero nada contigo”, se lee en el documento policial al que tuvo acceso “Magaly TV: La Firme”.

“Minutos después, Víctor Zamora comenzó a pegarse en mi cuerpo sin polo por lo que le empujé y el me volvió a empujar tirándome hacia el sillón de la sala y ahorcándome fuertemente, me propinó puñetes en el rostro”, señaló la modelo.

Tras lanzar la fuerte acusación, Angie Jibaja sostuvo ante la Policía que debido a esta denuncia se quedó sin un hogar donde vivir. “Me siento muy mal porque ahora me he quedado en la calle”, acotó.