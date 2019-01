Toma medidas para su salud: Angie Jibaja ingresará a un centro de rehabilitación [VIDEO]

Luego de los escándalos protagonizados en Año Nuevo, Angie Jibaja publicó un video en Instagram donde se 'despidió' de sus seguidores y reveló que se internará en un centro de rehabilitación para su bienestar.

"Esto lo estoy haciendo por mí, porque quiero estar bien, por mis hijos, por mi familia, los pocos amigos que me quedan y por mis fans”, alegó Angie Jibaja en Instagram

La conocida figura de la farándula peruana manifestó que extrañará mucho a todos sus seguidores de Instagram y que, si bien esto durará un tiempo, ella regresará en algún momento a sus redes sociales.

“Es la mejor decisión que he tomado […] y nada, voy para allá a un centro”, declaró Angie Jibaja en Instagram.

Como se recuerda, Angie Jibaja preocupó a sus seguidores luego de subir a un escenario en un evento por fin de año donde fue captada en medio de una pelea entre los asistentes; asimismo, la modelo causó controversia cuando publicó en Instagram una fotografía con su rostro tatuado.



Su madre, Liza Maggie, quien viajó desde Chile para cuidarla debido a la delicada situación de salud que atraviesa, escribió un sentido post en Instagram revelando lo orgullosa que está de su decisión: "Todos ven lo de afuera y nadie sabe lo que una lleva por dentro, sé que saldrás adelante y que ya has dado el primer paso [...] Te levantarás como el ave Fénix".

Mamá de Angie Jibaja le dedica sentido mensaje (Foto: Instagram)

Angie Jibaja en una publicación de Instagram expresó el cariño hacia los integrantes de su familia, a quienes considera las personas más importantes en su vida y se quejó de la gente que la juzga.

"Dios se acerca a los enfermos, a los pobres, a los caídos y no a la gente que se cree perfecta, porque aquí nadie es perfecto. No quiero ver, ni quiero que me saluden si me ven, no quiero nada de tantos hipócritas. [...] Todo influyó. De un árbol caído quisieron hacer leña, no sé qué esperaban, verme muerta para seguir hablando. Los odio a todos ", sentenció Angie Jibaja en Instagram.