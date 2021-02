Angie Arizaga y ‘Jota’ Benz están disfrutando de su relación y protagonizaron una romántica escena en “Esto es guerra” al cumplir un mes de relación.

Es así que el modelo ingresó al set del reality con rosas para sorprender a su pareja. La mayoría de participantes se quedaron con la boca abierta ante el momento.

“Dicen que no existe hombre que no sea detallista, sino que no ha encontrado a una mujer correcta que haga que uno se vuelva detallista. Hoy día me siento feliz, me siento increíble, quería sorprenderla. Esto (la sorpresa) fue desde tempranito, ya la hice llegar otras cositas”, comentó.

Del mismo modo, el cantante le dedicó unas tiernas palabras. “Quería decirte, mirándote a los ojos, que no creí caerme así directamente de cabeza y quererte al punto que te quiero (actualmente). Eres simplemente perfecta”, señaló Benz a Arizaga, quien no pudo ocultar su sonrisa.

Angie Arizaga y Jota Benz cumplen un mes de relación

“Nunca pensé encontrar a una persona que me dé danta tranquilidad, tanta felicidad y tener la confianza que tengo con él. Te amo y gracias por el detalle”, respondió Arizaga ante las cámaras.

A inicios de la temporada de “Esto es guerra”, la pareja confirmó su romance y que la relación se inició el 1 de enero.

