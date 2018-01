Angie Arizaga sobre séquito de guardaespaldas: "No soy ninguna desubicada" [FOTOS Y VIDEO]

Luego que el fin de semana fuera el blanco de las burlas de los internautas por el séquito de guardaespaldas que la rodeaba a pesar que nadie se le acercaba, la chica reality Angie Arizaga respondió a las críticas.

En conversación con 'América Espectáculos', la guerrera se pronunció y dijo que los agentes de seguridad fueron una exigencia que el mall donde se presentó le puso.

"El mall nos pide ciertas reglas y nos pide 20 VIPS. Es algo que no puedo luchar y decir no porque es lo que me piden las reglas", declaró Arizaga.

La chica reality agregó que esas exigencias son temas que debe cumplir. "Espero que el público entienda y no estén atacando y atacando o haciendo leña de algo que no hay", dijo.

"Si fuera por mí, yo no voy con seguridad. A mí me encanta estar con el público. Creo que ellos me conocen y saben cómo soy. No soy ninguna desubicada. Mis papás me han criado bien", agregó Angie Arizaga.

La guerrera sostuvo que el público ya sabe cómo es ella e indicó que es "una persona sencilla y tranquila, no necesito tener VIPS".