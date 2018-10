Angie Arizaga sobre Nicola Porcella: "A veces hay tanto amor que no se puede estar juntos"

Lo contó todo. Angie Arizaga se refirió a la larga relación que mantuvo con Nicola Porcella , quien durante las últimas semanas ha sido relacionado románticamente a la cantante Leslie Shaw .

En una entrevista para 'Estas en todas', la modelo reveló que sí había pensado casarse con el 'guerrero', pero que lamentablemente todo finalizó y ahora está enfocada en sus proyectos personales.

"Me proyecté en algún momento (contraer matrimonio con Nicola), sin embargo la relación acabó. Ahora estoy enfocada en mi trabajo y en dar lo mejor de mí en lo que hago", dijo.

La conductora de América TV recordó que su relación inició como un juego cuando ambos participaban en 'Esto es guerra' y aseguró haber aprendido bastante de su ex pareja.

"Fue de la nada. Siempre bromeaba con Nicola y me decía; ‘el que se enamora pierde’. Siempre nos hacían jugar y así sucedió, no lo pensé. Nicola fue mi segundo enamorado y duré bastante tiempo, aprendí mucho de eso. El público vivió todo lo que pasó en nuestra relación, lo bueno y lo malo, pero estoy agradecida por todo", sostuvo.

"Como dicen por ahí, a veces hay tanto amor que no pueden estar juntos, creo que eso pasó con lo nuestro. A Nicola siempre le voy a desear lo mejor, no me gusta llevarme mal con nadie", agregó la modelo, quien asegura ser una mujer madura y concentrada en su faceta como empresaria.