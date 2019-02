Angie Arizaga sobre Nicola Porcella tras denuncia de 'Poly' Ávila : "Lo conozco, no está metido en eso"

Pone las manos al fuego por él. Angie Arizaga manifestó su apoyo a su ex pareja Nicola Porcella , quien está en el ojo de la tormenta luego que se reveló que participó en la fiesta donde 'Poly' Ávila fue drogada con metanfetamina.

En declaraciones al diario Trome, la modelo manifestó que se están haciendo comentarios sin fundamentos y sin medir las consecuencias del impacto que estos pueden tener en el público.

" A Nicola Porcella lo conozco y en mi vida lo vi en ese tipo de cosas. Me extraña todo esto. Se está hablando sin medir, sin fundamentos. Estoy segurísima porque lo conozco que no está metido en eso. Los conozco a ellos y conozco mucho a Nicola y sé que jamás estarían metidos en ese tipo de cosas", declaró.

La 'guerrera' además manifestó que conoce a sus amigos y que está segura que no han participado de nada indebido. "Tener que involucrarlos en eso y sin fundamentos, porque ni siquiera dicen nombres simplemente dan la idea, nos dejan mal. Que estén metidos en esas cosas me parece extraño y no creo que sea real", sostuvo incómoda.