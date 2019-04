Angie Arizaga se molestó con Mario Irivarren por este reclamo en 'EEG'

Pese a que estaba con una fuerte gripe, la modelo Angie Arizaga decidió participar en uno de los juegos del reality 'Esto es guerra' y así superó a su rival.

Sin embargo, los 'Retadores' reclamaron que la expareja de Nicola Porcella cometió una falta cuando jugaba y le quitaron el punto.

Ante ello, Angie Arizaga no se quedó callada y señaló que no valoraron su esfuerzo. "Estoy con casaca, enferma y me he mareado al jugar, así que tuve un desequilibrio al pisar atrás. Estoy jugando encima doble, ¿por eso me van a quitar el punto?", sostuvo la modelo.

Al respecto, Mario Irivarren le dijo a la 'guerrera': "'Negrita', con todo cariño, en ningún momento te caes. Tú llegas y pones un pie adelante y el otro atrás. Puedes estar mal, pero las reglas son las reglas", manifestó.

La respuesta de la conductora de 'La Previa' no se hizo esperar y encaró a su compañero: "Yo estoy mal, tú me has visto en la gira y estoy resfriada", expresó ofuscada.

