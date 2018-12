Angie Arizaga sobre insinuaciones de Fabio Agostini: "¿Pueden preguntarle qué le pasa?" [VIDEO]

Lo cuadró. Angie Arizaga reaccionó a las bromas de Fabio Agostini , quien desde hace varias semanas viene insinuando que ambos podrían salir ahora que están solteros.

La popular 'Negrita' negó estar involucrada con el modelo español y aseguró que no presta mayor atención a los halagos que ha recibido durante el programa 'Esto es Guerra'.

"De verdad, ya está de más hablar, me parece graciosísimo, pero olvídate. ¿Pueden preguntarle a Fabio qué le pasa? Se descarrila cuando está soltero, pero no, yo lo tomo a la broma, está bromeando nada más, obviamente somos compañeros de trabajo", sostuvo.

Angie Arizaga dejó en claro que ya le ha pedido al 'galáctico' parar con las bromas. "No hay nada, así que no tengo que incomodarme ni nada y ya le he dicho que pare con sus bromas, estuvo bueno un día no más", manifestó.



Como se recuerda, Fabio Agostini recientemente terminó una relación de seis meses con Mayra Goñi y Angie Arizaga, finalizó un largo romance con Nicola Porcella.