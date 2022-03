A pesar de que recientemente viajó por varios días a Estados Unidos para participar del estreno de la nueva película de “Batman”, Angie Arizaga no ha sido ajena a la ola de especulaciones sobre que estaría esperando su primer hijo con Jota Benz.

Cansada de estos rumores, la modelo decidió salir al frente para aclarar, en declaraciones a “América Espectáculos”, si está o no en la ‘dulce espera’ e indicó que en el momento que esto ocurra, ni ella ni su pareja tendrían motivo para ocultarlo.

“¿Cuántos hijos ya tengo?”, bromeó. “Uno no puede comerse una hamburguesa porque si no ya están especulando cosas que no son. Es más hoy llegué al canal y todos: ‘Oye Angie ¿ahora sí? A veces tanto me lo dicen que yo digo: ‘¿Estaré?’”, agregó entre risas.

“El día que pase eso (que esté esperando un bebé) no tendría por qué negarlo, cuando suceda será una noticia increíble, que la voy a querer compartir... Y si no he dicho nada es porque no hay nada... Ni modo”, finalizó al respecto.

El último lunes en “EEG 10 años”, Jota Benz también se refirió a este tema luego que Rafael Cardozo lo eligiera para formar parte de los combatientes y empezara a molestarlo con la ausencia de Angie Arizaga en el reality por su supuesto embarazo.

“Yo creo que a Angie la embarazan cada mes. Sería lindo (pero no) (..) Ella no ingresó al programa por un tema de terapia y también porque tiene un compromiso muy importante. Ahorita se encuentra en Nueva York”, comentó.

VIDEO RECOMENDADO

Ethel Pozo no pudo realizar reto en vivo y asegura: “Ningún hombre me va a salvar”

Ethel Pozo en América hoy y dice: “Ningún hombre me va a salvar”