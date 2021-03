El cantante Ángelo Fukuy decidió salir al frente para contar por qué decidió retirarse de la Gran Orquesta Internacional de Christian Domínguez.

Fukuy señaló que tanto él, como otros miembros, se cansaron de los escándalos de Domínguez. Así como de la mala paga que realizó en los meses de pandemia. Los hechos se dieron a conocer en el programa “Amor y Fuego”.

“Todo este tiempo primaba más el escándalo que lo musical. Siempre, toda la vida hablaban de las parejas y nosotros, ahí, a un costado. Lo musical solo un ratito y eso ya nos fastidiaba. Llegaba un punto en el que le dijimos: ‘ya basta’. Por eso se fue Pedro Loli”, afirmó Ángelo mediante audios.

Anteriormente, Christian Domínguez afirmó que Fukuy se iba de la orquesta para crear polémica y así darle publicidad a su proyecto musical “Zona Libre”.

Otro tema que comentó Fukuy fue la paga que recibían durante la pandemia del COVID-19. “Nadie vive con 500 soles mensuales. No, 500 soles cada mes y medio, porque se demoraban, no pagaban puntual”, comentó Fukuy.

Mientras que José Antonio Orejuela, otro ex miembro de la orquesta, señaló que le llegó una carta notarial por hacer trabajos independientes. “A mí me llegó una carta notarial por estar haciendo cosas desde mi casa, me sorprendió, me bloqueé”, concluyó.

