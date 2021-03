Esta noche Ángel López, integrante de la ex agrupación “Son by Four”, ingresó al reality “Yo Soy” como nuevo jurado. Es así que para darle la bienvenida a la noche, interpretó su famosa canción “A puro dolor” para el espacio de Latina.

Cabe señalar que el cantante fue presentado desde hace dos días en las redes sociales como el reemplazo de Tony Succar, quien tuvo que viajar a Estados Unidos para seguir con sus proyectos.

A su bienvenida, Adolfo Aguilar y Karen Schwarz mostraron su alegría por tenerlo en el programa de competencia. “¡Qué placer! Por fin el público peruano te va a poder ver todos los días”, comentó la presentadora.

Es ahí donde López pudo dirigir unas palabras. “Muchas gracias. Estoy tan emocionado, para mí es una gran bendición y una hermosa oportunidad. Primero, estar aquí en Perú y en ‘Yo Soy’. Se viene una temporada impresionante”, señaló ante las cámaras.

De inmediato, fue alabado por Mauri Stern, quien señaló que antes del programa le llamó la atención porque cantó mal “Vuela, vuela” de Magneto.

Ángel López ingresa como juez de “Yo Soy”

VIDEO RECOMENDADO

Adolfo Aguilar regresó a la conducción de “Yo Soy”

Adolfo Aguilar regresó a la conducción de “Yo Soy”