De regresó a nuestro país, Anelhí Arias Barahona, la exporrista de Sport Boys, le respondió a su expareja Dayron Martin, quien la acusó de abandonar a las hijas de ambos por otro hombre.

La exvedette admitió que se encuentra de novia con el cubano, Alejandro García, a quien conoció a través de las redes sociales.

“Nos hicimos novios cibernéticamente, Dayron se entera de esto y me reclamó. Yo le dije: ‘yo ya no estoy contigo, no me puedes reclamar’, entonces se molestó, le dio pataleta. Pensó que yo iba a terminar esta relación cibernética”, manifestó la exporrista del Boys.

Incluso, Anelhí Arias sostuvo que se fue a vivir a Estados Unidos, pero que siempre regresará al Perú para trabajar.

"Yo tenía planes de venir a trabajar y de paso estar con la persona que encontré, que me hizo sentir bien en ese momento”, dijo al diario Ojo.

En ese mismo sentido, la recordada porrista confesó que varias personas que tienen ‘poder’ la llaman y le proponen tener una familia.

“A mi me llaman empresarios, me llaman narcos, que me quieren dar de todo, pero no me gusta eso. Cuando digo que me quieren dar todo es que quieren que sea su pareja, de tener una familia, eso ha sido de siempre, pero no (me gusta). Yo soy una persona que me sé mantener sola, mantengo a mis hijas. mantengo a mi madre. La persona que me gusta es con quien estoy”, precisó.

¿Y las hijas de Anelhí?

Recordemos que hace unos días, el cantante Dayron Martin reveló que ya se encuentra divorciado de Anelhí Arias y que ella perdió la custodia de sus hijas.

Ante ello, la bailarina mencionó que no sabe donde están sus pequeñas. "Ahora las niñas no sé donde están, o con quién las ha dejado (Dayron). Pero sé que está a buen recaudo”, declaró.

“Yo renuncio a mi residencia, es por eso que no puedo ver a mis hijas. Yo me separé de Dayron, yo quería que mis hijas estén con él y conmigo. Por eso que quedamos en tener una tenencia compartida. Él tiene miedo, pienso que no las trae (al Perú) porque cree que se las voy a quitar”, agregó.