Rosángela Espinoza muestra una relación cada vez más cercana con el youtuber Andynsane a través de sus redes sociales, pues se encuentran realizando diversas colaboraciones juntos en las que muestran la complicidad que tienen. Uno de dichos trabajos fue sumamente polémico por el comentario que emitió el creador de contenidos, pues fue una broma de mal gusto.

Precisamente, Rosángela compartió un video en el que Andynsane ‘la cela’ por ‘mirar a otros hombres’ en su celular, emitiendo diversos comentarios como ‘quién es ese hombre’, ‘con permiso de quién’, entre otros. Espinoza se echó a reír y atinó a seguir con la ‘broma’ que estaban realizando.

Entre uno de sus pronunciamientos, el creador de contenidos peruanos le grita ‘a cocinar’ a la ex chica reality, provocando que ella lo llame ‘sonso’ y le manifieste que no había silenciado la grabadora para que no se perciba aquel comentario.

Lo que ellos tomaron como una broma rápidamente se viralizó, pero generando reacciones adversas y críticas de parte de los internautas. Además, algunos de ellos recordaron las acusaciones de agresión que tiene Andynsane de parte de mujeres, por lo que su reputación es dudosa.

