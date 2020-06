Tras la seria acusación en su contra por parte de la actriz Mayra Couto, quien acusaba a Andrés Wiese de acoso y agresión, el actor, recordado por la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’, utilizó su cuenta de Facebook para pronunciarse sobre esta denuncia.

Wiese inició su publicación para aclarar que hubo consentimiento entre él y la menor con quien compartió contenido erótico, asegurando que desconocía que se trataba de una menor. Luego de ello, aclaró los ataques de los que le acusa la actriz Mayra Couto.

“También tengo que referirme a una acusación que hizo Mayra Couto en sus redes a raíz de esta situación, acusándome de hacerle bullying y de acoso durante las grabaciones de la serie Al Fondo hay Sitio, lo cual niego categóricamente. Han sido ocho años de grabaciones, en donde todo el equipo de producción ha seguido muy de cerca el comportamiento de cada uno de los actores. Cualquiera que haya cometido algún acto incorrecto jamás podría haber pasado desapercibido en el programa”, aseguró.

Además, el actor indicó que “varios miembros del equipo ya se han manifestado al respecto durante el día de hoy. Lamento que después de haber trabajado tantos años con Mayra, en un trabajo que gustó a muchas personas, haya encontrado motivación para tener está actitud hacia mí. No tengo nada que ocultar”.

“En mis más de 10 años de carrera actoral he sido muy cuidadoso con mi imagen y la relación con el público y seguidores, porque sé que tengo una responsabilidad grande con ellos. Es la primera vez que me veo expuesto de esta manera en público por una circunstancia que corresponde no al actor sino al ser humano que está detrás y que no es perfecto", lamentó al finalizar su comunicado.

