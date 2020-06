Magaly Medina se convirtió en otra de las víctimas de la legión de seguidores de Andrés Wiese que este miércoles realizaron ataques contra las cuentas de las personas que se encuentran tras las denuncias por acoso contra el actor que reveló en su programa.

La conductora de espectáculos informó, mediante su cuenta personal de Facebook, que inhabilitó su usuario de Instagram debido a que recibió reportes de un intento por desactivar su perfil.

“Mi cuenta oficial en Instagram ha sido inhabilitada momentáneamente, por mí. No, no me la han desactivado aunque intenciones, hay. Me parece una desafortunada forma de protestar, y peor aún, motivar o alentar, en este caso por el actor Andrés Wiese, a que un grupo de personas y “bots” detrás, intenten cerrar una cuenta que tiene un contenido alejado al programa de televisión”, escribió.

Una situación similar ocurrió con Mayra Couto que días atrás reveló que había sido víctima de acoso por parte del actor.

“Voy a inhabilitar mi cuenta por un tiempo. Estoy muy orgullosa de mí. Abrazos. Cualquier cosa, le escriben a Andrés Wiese para que me diga. Las quiero. Por otra cuenta pequeña les mandaré las cuentas a reportar”, escribió Couto.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina se pronuncia por fanáticas de Andrés Wiese

TE PUEDE INTERESAR