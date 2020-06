Este miércoles personajes de la farándula vinculados al escándalo relacionado a las denuncias de acoso contra el actor Andrés Wiese denunciaron un ataque a sus cuentas personales de Instagram.

Este es el caso de Mayra Couto quien denunció al grupo denominado ‘Beba Army’ de estar detrás del bloqueo de su cuenta personal en este red social. Otra persona que hizo la misma denuncia fue Magaly Medina, quien para evitar el cierre de su perfil decidió inhabilitar su cuenta.

La conductora de espectáculos se refirió a este incidente y arremetió contra los usuarios detrás de este ataque iniciado en un afán de defender a Wiese.

“Hoy día se ha lanzado un grupo de terrucos cibernéticos, identificados como jugadores de este juego virtual ‘Dota’que han decidido cerra todas las páginas, denunciar todas las páginas de Instagram o Facebook personajes como Mayra Couto por defender al actor Andrés Wiese. Han tratado de denunciar mi página, la de Rodrigo Gonzales´”, comentó al comenzar su programa.

Medina explicó que ella tomó la decisión de inhabilitar su cuenta para no seguirle el juego a las personas que organizaron este bloqueo y aseguró que tomará acciones legales.

“Yo he decidido mi página de Instagram porque me da la gana de hacerlo, porque no voy a seguir el jueguito de estos. Ah y yo sí que tomo acciones (...) Mayra Couto acusa a este grupo, al que yo también acuso, Rodrigo González se une también. Quiero alertar a la Policía de informática de estos delitos cibernéticos. Este es un grupo de chicos que denuncian cuentas porque les da la gana y no comparten sus ideas. Son terrucos cibernéticos la Policía debe investigarlos. Si tengo que hacer la denuncia respectiva, lo haré”, agregó.

