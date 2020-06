El reconocido actor Adolfo Chuiman señaló que tuvo contacto con Andrés Wiese tras las denuncias por acoso sexual que salieron ayer a la luz. “He hablado con él y sentí que estaba llorando, me dijo que estaba destrozado y no entendía por qué le hacían todo esto”, indicó a Trome.

Mayra Couto, exactriz de ‘Al fondo hay sitio’, y una menor de 17 años acusaron a Andrés Wiese de haberlas acosado sexualmente.

“HE SENTIDO COMO TE ROZABAS CONTRA MÍ”

La popular ‘Grace’, personaje que Mayra Couto interpretaba en ‘Al fondo hay sitio’, indicó que había sido víctima de rozamientos por parte de Andrés Wiese.

"Me he sentido acosada por ti, muchas veces cuando hacíamos un plano donde tú tenías que estar detrás de mí he sentido como rozabas tu pene contra mis nalgas. No estoy loca y no me lo estoy inventando”, expresó.

La adolescente de 17 años, por su parte, indicó que el actor le envió fotos y videos de contenido sexual. Asimismo, le pidió sus fotos desnuda a través de redes sociales.

DE PALOMILLAS

El popular ‘Peter’, personaje que Adolfo Chuiman interpretó en ‘Al fondo hay sitio’, resaltó que Andrés Wiese siempre se caracterizó por ser una persona tranquila a diferencia de otros “palomillas”.

“Para mí Andrés era como un hermano menor, andábamos de arriba para abajo y jamás he visto nada malo en su comportamiento. Nunca ha estado en escándalos, era tranquilo a comparación de otros que eran palomillas. Por eso, cuando me enteré de todo, he quedado asombrado”, sostuvo.

