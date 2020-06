Este lunes el programa 'Magaly TV, La firme" hizo una denuncia contra el actor Andrés Wiese a quien acusa de haberle enviado fotos y vídeos desnudo.

Según el programa de espectáculos, el exintegrante de ‘Al fondo hay sitio’ la contactó luego de que lo etiquetara en un vídeo de Tik Tok que compartió en su cuenta de Instagram.

Luego de ello mantuvieron una breve conversación que se convirtió en intercambio de fotografías y vídeos.

" La conversación comenzó a darse desde la segunda historia en la que lo etiqueté el 8 de mayo (...) Me enviaba videos, fotos y me pedía que yo también le envíe uno. Primero me envió una foto de su rostro y después un vídeo en la bañera", señaló la menor.

Finalmente, la adolescente agregó que él terminó enviándole un vídeo totalmente desnudo grabado en el baño de su casa.

