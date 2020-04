Hace unos días, Andrés Wiese, recordado por su papel como ‘Nicolás’ en la serie ‘Al fondo hay sitio’, utilizó sus redes sociales para denunciar el acoso que recibía por sus supuestas seguidoras tras preparar un postre y publicarlo en Instagram.

"Hace varios años que vengo bloqueando y eliminando comentarios que ya calificaban como insulto. Como acoso. Y tal vez haya sido mi error no hablarlo antes. Hace unos días publiqué un postre (torta de 3 leches) para que las personas puedan hacerlo en sus casas. Es a raíz de esa publicación que ha salido todo este tema... y creo que está bien que se discuta”, escribió en su momento.

Desde esa fecha, el actor que había tomado la iniciativa de compartir recetas para preparar postres durante la cuarentena dejó de hacerlo incómodo por las ofensas publicadas en esta red social. Sin embargo, Andrés este martes volvió a la cocina y compartió nuevamente con sus fanáticas.

Los comentarios en esta oportunidad fueron diferentes y, después de la polémica, muchas de las usuarios escribieron mensajes más mesurados y respetuosos hacia el amigo de Erick Elera.

LA DENUNCIA DEL ACTOR

Andrés Wiese comentó que desde hace mucho tiempo se ha visto en la necesidad de eliminar de sus redes a seguidoras que sobrepasan los límites del respeto.

En el post que compartió en sus redes, aseguró que no le hacen bien recibir ese tipo de comentarios pero que lo revela para que se preste atención e importancia al acaso del acoso hacia los hombres. “Leer comentarios así no me hace sentir (ni a nadie) el más macho, el más deseado, ni el más nada. No se siente bien, en serio. No podemos exigir respeto si no vamos a respetarnos entre nosotros. Y no es gracioso... es preocupante”, concluye el actor.

LA PUBLICACIÓN QUE CAUSÓ LA CONTROVERSIA

