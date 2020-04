La última emisión del programa sabatino ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, recibió duras críticas debido a que el conductor de este espacio, Andrés Hurtado, expuso el uso de prácticas “peligrosas y no comprobadas” para supuestamente combatir el coronavirus.

Al respecto, el periodista Bruno Ortiz B. pidió que el Minsa intervenga para sancionar al programa por este tipo de tratamientos, pedido al que se sumaron otros usuarios.

Luego de estos comentarios, Hurtado decidió pronunciarse y ofrecer disculpas por el contenido emitido en su espacio televisivo. A través una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el animador explicó lo que había intentado decir con una de sus recomendaciones. No obstante, reiteró sus disculpas a los seguidores de su programa.

“El día de ayer presenté a una doctora, saqué el vídeo de la doctora dando un remedio casero en donde dije que podían tomar bicarbonato con limón y eso es para la garganta que no dejarían penetra a este coronavirus, porque la doctora dice que lo caliente le hace daño al virus y presenté a una paciente que se había curado de la garganta el día de ayer. Si me he expresado mal pido mil disculpas, pero solo eso dije yo. Y si dije que curó el coronavirus, me retracto y pido mil disculpas porque no es curar el coronavirus, es matar cualquier infección. Aclarado está si se han sentido ofendidos porque he dicho ‘esto cura el coronavirus’, no es así. Así que si lo dije, o lo dije mal, pido mil disculpas”, señaló.