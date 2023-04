Andrés Hurtado volvió a sorprender a sus miles de seguidores tras mostrar el nuevo look que lucirá en su programa sabatino. El conductor de Panamericana TV no se salvó de las burlas de muchos usuarios que no vieron con buenos ojos su nueva apariencia.

El presentador de “Porque hoy es sábado con Andrés” publicó un video con su radical cambio de imagen y se animó a pedirle a sus seguidores su opinión respecto a su cambio de look.

“Hola a todos mis seguidores, este es el nuevo look, me ha crecido bastante el cabello. Esto es para mañana, todas las trenzas tejidas y (atrás) el cabello suelto. Y así queda para mañana ‘Sábado con Andrés’”, señaló el popular ‘Chibolín’.

“Si les gusta, denme like o déjenme su comentario”, escribió en la leyenda del clip, sin imaginar que recibiría una gran cantidad de comentarios y burlas.

“Se ve perfecto, Luz Clarita”, “Regio, Luz Clarita”, “Dos colitas y te vuelves Luz Clarita”, “Qué lindo, Luz Clarita”, “Luz Clarita, sabía que volverías”, “Buena, Cleopatra”, “Que chévere las trenzas de Paolo guerrero y el cabello suelto de Eva Ayllón”, “Luz Clarita canosa”, “Ahora parece la abuela de Luz Clarita”, comentaron algunos usuarios.