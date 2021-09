El conductor de televisión, Andrés Hurtado, volvió a lanzar polémicas declaraciones al asegurar que las personas de escasos recursos económicos no se preocupan por estudiar sino por alimentarse.

En la última edición de su programa “Porque hoy es sábado con Andrés”, el conductor de televisión recordó momentos de su infancia, y reveló por qué solo estudió hasta el quinto grado de primaria.

“Yo siempre digo, ¿por qué yo no estudié? Por qué solo estudié hasta quinto de primaria, obvio porque era pobre, entonces tenía que preocuparme por comer, no en estudiar. Los pobres nos preocupamos en qué vamos a comer, no en qué vamos a estudiar”, apuntó el conductor de Panamericana Televisión.

“Mi mamá me decía que la mejor herencia que me puede dejar son los estudios. (Yo respondía) Repártasela a mis hermanos, yo ni la quiero”, recordó el artista.

Esta no es la primera vez que Andrés Hurtado es cuestionado por sus declaraciones. Recientemente causó polémica al señalar que detestaba no haber nacido con piel clara.

“No soy hipócrita como todos. Yo detesto haber nacido así, hubiera querido, por lo menos, ser blanco como tú. Yo te envidio. Eso sí, metro 75, pero blanco y de ojos azules o grises. Qué lindo, ¿no? Así no sufro y no tengo que estar pagando”, expresó durante el espacio de entretenimiento.

