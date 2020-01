Andrés Hurtado, mejor conocido como “Chibolín”, uso su cuenta de Instagram para dedicarle un amoroso saludo a su hija Josetty por su cumpleaños.

La conocida influencer, que radica desde hace varios años en Los Ángeles (Estados Unidos) cumple este 6 de enero 32 años, y la fecha no iba a pasar desapercibida para su progenitor.

“EMOCIONANTES PALABRAS DE CUMPLEAÑOS PARA JOSETTY DE SU PAPÁ: Amor mío, recuerdo mucho cada momento mi pequeña Josetty. Sin rumbo alguno, no sabía que ella estaba almacenando en su cerebro todo lo que iba a ser, no sabía cómo absorbía todo mi trabajo, no sabía cómo absorbía los principios que un ser humano debe tener para el éxito”, escribió inicialmente “Chibolín”.

“Ella, mi Josetty, aprendió el primer principio de todos: Le podemos mentir a todo el mundo, menos a Dios. Ese fue el primordial trampolín que ella aprendió, a amarlo y a trabajar 20 horas para llegar. Hoy por hoy, ella lo está logrando...¡Feliz cumpleaños, reina preciosa, bella hija, mi orgullo! Tu padre y ahora tu alumno: Andrés Hurtado”, finalizó su mensaje.

Por su parte, Josetty Hurtado se pronunció en los comentarios de la publicación de su padre y agradeció el lindo detalle: “Te amo papito hermoso... Gracias por tan bellas palabras amor de mi vida”.

A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, la modelo también mostró cómo recibió este día especial: rodeada de globos, flores y el tradicional pastel de cumpleaños.