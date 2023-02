El conductor Andrés Hurtado y el cómico Alfredo Benavides protagonizaron un tenso momento en el set de “Porque hoy es sábado con Andrés”, esto tras sacar a relucir sus diferencias frente a las pantallas.

El elenco de “JB en ATV” estuvo como invitado en el programa de ‘Chibolín’, para ser parte de una divertido show. En medio de esta secuencia, Alfredo Benavides decidió hacerle un reclamo en vivo al conductor de Panamericana TV por haber dicho públicamente que lo apoyaba económicamente.

“¿Así que tú me has dado de comer, no? Yo te admiraba, tú eres una persona que ayuda socialmente. No puedes sacar nunca en cara cuando das un plato de comida a alguien”, expresó el cómico.

El reclamo del hermano de Jorge Benavides desató la ira de Andrés Hurtado, quien le respondió con insultos frente a cámaras por abandonar su programa para irse a trabajar a “JB en ATV”.

“Me da cólera que te largaste porque tú eres un imbé***, te lo digo. Fuiste imbé***, ¿por qué?, porque tu hermano de frente te llamo porque se fue Carlos Vílchez al 4, porque te fuiste, porque me dejaste acá. Esta gente (mi público) te quería”, señaló el presentador.

Pese a los reclamos de alto calibre, Andrés Hurtado y Alfredo Benavides continuaron con la secuencia junto a sus compañeros tras desatar la risa de todos en el set.

Andrés Hurtado arremete contra Alfredo Benavides. Video: Panamericana TV