¿Se reafirma en sus declaraciones? Andrés Hurtado compartió orgulloso un video que recientemente se viralizó en las redes sociales en donde aparece asegurando que es “un enviado de Dios para salvar la tierra” y que los extraterrestres se comunicaron con él para decirle que será presidente del Perú en 2021.

El conductor de TV utilizó su cuenta de Instagram para lamentar que el clip haya sido por sus detractores para burlarse de él y lamentó que “los humanos” no comprendan que es un “hermano superior”.

“Pobres humanos. Estoy triste porque hicieron viral el video donde admito ante el mundo y ante mis detractores que soy un (icono de extraterrestre). Hermano superior. Pobres humanos”, escribió el rostro de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’.

El video al que hace referencia Andrés Hurtado es una entrevista que tuvo en setiembre de 2019 con Milagros Leiva para el programa de YouTube ‘Vida y Milagros’.

“Soy un enviado de Dios. Dios me ha enviado para ayudarlos a ustedes. Me considero de otro planeta totalmente, quiero ayudarlos a todos ustedes, a los humanos. No me considero (humano), yo soy un 'hermano superior’ que estoy conectado con los mal llamados hermanos extraterrestres, los extraterrestres son ‘hermanos superiores’”, dijo en aquel entonces, para sorpresa de la periodista, quien le pidió más explicaciones.

“Yo soy un enviado de Dios para salvar la tierra, a ustedes, a los humanos, a todos, yo les voy a dar desayuno, almuerzo, comida, casa. Ya lo verás el 2021″, sostuvo en aquel entonces. También aseguro que fueron los mismos extraterrestres quienes le dijeron que los astros estaban alineados para que postule en 2021 y que tuvo contacto con ellos.

Además, sostuvo que estos seres de otro planeta “son gigantes muy grandes, miden de cuatro a cinco metros” y que tiene “el tercer ojo”. “No es que sea Superman o sea superior, soy el ungido. Es real, el 2021 soy presidente sí o sí”, dijo.

Andrés Hurtado enviado de Dios

Tras revivir este clip en sus redes sociales, su hija, Josetty, le envió apoyo incondicional. “Te amo. Los genios son locos, nosotros no hacemos las cosas igual que todos”, escribió la 'influencer’ en una serie de comentarios en los que pretendía defender a su padre de los críticos.

Mira la entrevista completa: